Два американских журналиста погибли под Киевом

В пригороде Киева, в Ирпене, под Киевом был убит американский журналист, при котором были найдены документы, идентифицировавшие погибшего как Брент Рено (Brett Renaud, 51 год). Также были ранены другой американский фотограф Хуан Арредондо и один украинец. Журналисты приехали, чтобы сделать снимки беженцев, покидающих Ирпень. Рено стал первым иностранным журналистом, убитым в Украине после начала войны.

Хирург-доброволец украинской территориальной обороны, сказал, что Брент Рено скончался мгновенно от огнестрельного ранения в шею.

Украинские официальные лица обвинили в стрельбе российскую армию в стрельбе. Как сообщает издание The Journal, журналисты AFP слышали стрельбу из стрелкового оружия и артиллерии в районе Ирпени. Автомобиль, в котором были журналисты и украинский парень, подвергся нападению после пересечения контрольно-пропускного пункта, контролируемого Украиной.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальные лица США проконсультируются с Киевом, чтобы определить обстоятельства нападения.

Во вторник исполнительный директор Fox News Media Сюзанна Скотт сообщила сотрудникам в служебной записке, что Пьер Закжевски скончался от травм, полученных во время репортажа под Киевом, передает LA Times.