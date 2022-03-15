Украинку и ее малолетнего ребенка не пустили на рейс Франкфурт – Сан-Франциско

Ольга Король и ее 4-летний сын Северин Коротнюк, сбежали из Киева от обстрелов. Ее муж и отец остались в Киеве, (в Украине мужчины от 1 до 60 лет не могут покинуть страну в связи с введенным военным положением).

Ольга с ребенком добирались до Франкфурта 20 часов, но не смогли сесть на рейс до Сан-Франциско 7 марта (В Калифорнии, в Сан-Хосе у Ольги проживают родственники), на который у них были билеты, т.к. у ребенка не было паспорта с визой.

Как молодая мама рассказала Kron4, что в украинском консульстве во Франкфурте фотография ребенка была вклеена в ее паспорт, были поставлены печати; им объяснили, что этого должно быть достаточно для перелета. Но в аэропорту их не пустили на борт самолета, из-за отсутствия паспорта у сына.

В настоящее время она с ребенком находятся во Франкфурте.