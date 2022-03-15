Посол России в США: “Несмотря на Конституцию, о свободе слова здесь никто не беспокоится”

Фото: МИД РФ

Посол России в США: “Несмотря на Конституцию, ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не беспокоится”.

Посол России Анатолий Антонов заявил изданию Newsweek, что российские государственные СМИ блокируются на фоне войны в Украине даже дошло до узаканивания призыва к насилию в отношении инакомыслящих.

Напомним, что такие российские СМИ как RT, Ruptly и Sputnik, федеральные каналы НТВ, Первый канал и др были заблокированы на YouTube. Отметим, что в России также заблокированы многие иностранные СМИ, например DW, BBC, наше издание, а компания Meta признана экстремистской, в связи с чем на территории России Facebook и Instagram заблокированы. 

“Симптоматично, что на сегодняшний день американские телеканалы не показали ни одного репортажа о жестокой атаке украинских военных, которые 14 марта выпустили тактическую ракету “Точка-У” с кассетной боевой частью по жилому кварталу Донецка. В результате удара погибло более 20 мирных жителей и около 30 получили серьезные ранения,” –  сказал Антонов. 

Однако, это заявление было оспорено офицером Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонидом Матюхиным, который утверждал, что это была российская ракета.

Отметим, что в ходе войны обе стороны регулярно обвиняют друг друга в организации нападений.

Другой пример проукраинский предвзятости американских СМИ: сообщение об убийстве украинских военных с острова Змеиный, хотя фактически они были взяты в плен, что позднее было признано украинскими официальными лицами.

В то же время США обеспокоены тем, что Россия усиливает свои кампании по дезинформации. Представитель Госдепартамента сообщил Newsweek, что “Россия продолжает изобретать ложные предлоги, чтобы оправдать свои ужасные действия в Украине”. Например, заявление России о том, что американские военные управляли объектами, где разрабатывались опасные биологические и химические вещества.

Тем не менее, хотя США ввели санкции в отношении российских военных в связи с «массовыми человеческими страданиями и жертвами, в том числе гибелью мирных жителей, в том числе детей на Украине, Антонов утверждал, что силы Москвы преследуют только военные цели.

Также Антонов выразил скорбь по погибшим, особенно по тем, кто погиб от ракетного удара по Донецку.

ПО ТЕМЕ