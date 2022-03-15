Посол России в США: “Несмотря на Конституцию, о свободе слова здесь никто не беспокоится”

Посол России в США: “Несмотря на Конституцию, ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не беспокоится”.

Посол России Анатолий Антонов заявил изданию Newsweek, что российские государственные СМИ блокируются на фоне войны в Украине даже дошло до узаканивания призыва к насилию в отношении инакомыслящих.

Напомним, что такие российские СМИ как RT, Ruptly и Sputnik, федеральные каналы НТВ, Первый канал и др были заблокированы на YouTube. Отметим, что в России также заблокированы многие иностранные СМИ, например DW, BBC, наше издание, а компания Meta признана экстремистской, в связи с чем на территории России Facebook и Instagram заблокированы.

“Симптоматично, что на сегодняшний день американские телеканалы не показали ни одного репортажа о жестокой атаке украинских военных, которые 14 марта выпустили тактическую ракету “Точка-У” с кассетной боевой частью по жилому кварталу Донецка. В результате удара погибло более 20 мирных жителей и около 30 получили серьезные ранения,” – сказал Антонов.

Однако, это заявление было оспорено офицером Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонидом Матюхиным, который утверждал, что это была российская ракета.

Отметим, что в ходе войны обе стороны регулярно обвиняют друг друга в организации нападений.

Другой пример проукраинский предвзятости американских СМИ: сообщение об убийстве украинских военных с острова Змеиный, хотя фактически они были взяты в плен, что позднее было признано украинскими официальными лицами.

В то же время США обеспокоены тем, что Россия усиливает свои кампании по дезинформации. Представитель Госдепартамента сообщил Newsweek, что “Россия продолжает изобретать ложные предлоги, чтобы оправдать свои ужасные действия в Украине”. Например, заявление России о том, что американские военные управляли объектами, где разрабатывались опасные биологические и химические вещества.

Тем не менее, хотя США ввели санкции в отношении российских военных в связи с «массовыми человеческими страданиями и жертвами, в том числе гибелью мирных жителей, в том числе детей на Украине, Антонов утверждал, что силы Москвы преследуют только военные цели.

Также Антонов выразил скорбь по погибшим, особенно по тем, кто погиб от ракетного удара по Донецку.