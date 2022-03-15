Байден сообщил, что США предоставят “исторические” $13,6 миллиарда помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере $13,6 миллиарда.

“Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, которое сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические $13,6 миллиарда финансирования”, – заявил Байден.

По его словам, этим законопроектом Белый дом собирается послать американскому народу “сильный сигнал о том, что демократы и республиканцы действительно могут собраться вместе и что-то сделать”.

Он добавил, что российское вторжение объединило людей по всей Америке: “Объединило две наши партии в Конгрессе и объединило свободолюбивый мир, чтобы действовать безотлагательно и решительно, что мы делаем прямо сейчас”.

Средства предназначаются для поддержки Вооруженных сил Украины, часть денег будет направлена также на гуманитарную помощь гражданам, включая примерно 1,5 миллиона беженцев.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 9 марта во время голосования за законопроект отмечала, что выделенные деньги, вероятно, будут только “верхушкой айсберга”.

© Настоящее Время. Все права защищены