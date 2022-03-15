Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов больницы в Мариуполе – глава области

Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы в Мариуполе, сообщил в телеграме руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Мариуполь уже более двух недель находится в российской блокаде. Он взят в клещи с двух сторон: российские военные не выпускают из него жителей и не впускают в него гуманитарные грузы, в первую очередь продовольствие. В городе нет электричества, тепла и воды.

“Такое известие успел передать один из работников больницы. Далее цитата: “Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки. В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя”, – сообщил Кириленко.

По словам главы области, на днях российские военные практически разрушили больницу. В основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия, но персонал и пациенты оставались работать и лечиться в подвальном помещении.

По данным местных властей, Мариуполь каждый день обстреливается из артиллерии, “Градов” и минометов, неповрежденных домов в нем практически не осталось. Военные эксперты считают, что жесткая блокада была организована российскими военными для того, чтобы иметь возможность давить на Украину на мирных переговорах, требуя отказаться от стратегически важного района на берегу Азовского моря.

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