Россия запретила въезд в страну президенту США Джо Байдену

“В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей, – говорится на сайте МИДа РФ”.

По словам диплатического ведомства, “данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России”.

Как сообщается, наравне с Байденом, въезд в РФ запрещен также Энтони Блинкену, Джейкобу Салливану, Хиллари Клинтон, Хантеру Байдену, Дженнифер Псаки и другим.