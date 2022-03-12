Министерство обороны РФ и МИД РФ обвинили США и Украину в подготовке биологической войны. Это перепев старых и многократно опровергнутых «теорий заговора» – репортаж VOA.

По сообщению Министерства обороны РФ в Украине находятся, как минимум, несколько биолабораторий участвующих в специальной военно-биологической программе Пентагона. Если верить информации российского военного ведомства, совместно с украинскими коллегами американские военные производят опасные вирусы, испытывая их влияние и распространение на насекомых.

Ранее сообщалось, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала о наличии на Украине объектов биологических исследований. Выступая на слушаниях профильного комитета в Конгрессе, Нуланд сообщила о том, что опасается, что материалы из вышеуказанных лабораторий попадут в руки россиян.