YouTube объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ

Видеохостинг YouTube заявил о блокировке каналов, которые связаны с государственными СМИ. “Это изменение вступает в силу немедленно”, – сказано в сообщении сервиса в твиттере.

Также будет удален контент о вторжении России в Украину, который “нарушает политику” YouTube.

В сентябре 2021 года YouTube заблокировал два канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP), а в декабре новый канал немецкой редакции RT – RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. В пресс-службе Google рассказали РБК, что канал был удален за обход ранее наложенных ограничений.

В марте 2022 года Google объявил о немедленной блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за вторжения России в Украину. Затем Youtube приостановил в России функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат и суперстикеры. Это означает, что авторы YouTube в России временно перестанут получать доход от этих функций.

Десятого февраля 2022 года ФАС РФ пригрозила, что оштрафует Google за “внезапные и непредсказуемые” блокировки контента на YouTube. Блокировкой YouTube также грозил Роскомнадзор из-за ограничения в Германии RT DE.

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