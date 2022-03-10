Зеленский опроверг разработку оружия массового уничтожения в Украине

Oн отметил, что лаборатории в стране занимаются «обычной наукой», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что в его стране не разрабатывали и не разрабатывают химическое или какое-либо иное оружие массового уничтожения.

«Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает», – подчеркнул украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что лаборатории в стране остались с эпохи СССР и занимаются «обычной наукой».