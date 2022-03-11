В России хотят признать Meta экстремистской организацией

В Главном следственном управлении РФ возбуждено уголовное дело в связи с “незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram”.



Как сообалось ранее, пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун сообщил “о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения”.



С точки зрения российского законодательства, как сообщает следком, “указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ – (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)”.



“В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации”, – говорится в заявлении российского правового ведомства в Телеграм.