Байден – Зеленскому: США не будут вводить войска в Украину

Президент США сказал, что он поддерживает контакты с Владимиром Зеленским «почти ежедневно», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден сообщил подробности своего телефонного разговора в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я сказал ему, как мы уже неоднократно говорили, что Соединенные Штаты поддерживают украинцев, и что они храбро сражаются, чтобы защитить свою страну, и это им удается», – сказал президент, выступая в Белом доме.

«Пока Путин продолжает свою безжалостную атаку, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают тесно сотрудничать для того, чтобы усилить экономическое давление на Путина и усилить изоляцию России на глобальной арене. Сегодня мы вместе с другими союзниками по НАТО и G7, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, а также Европейским союзом, мы собираемся совместно объявить о нескольких новых шагах по усилению давления на Путина и привлечь его к еще большей ответственности за его агрессию против Украины», – сказал Байден.

Байден добавил, что разговаривает с украинским президентом «почти ежедневно».

Владимир Зеленский написал сегодня в своем твиттере: «Обстоятельно поговорил с @POTUS [президентом США]. Предоставил ему оценку ситуации на полях сражений, проинформировал о преступлениях России против мирного населения. Договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилении санкций против России».

Байден в очередной раз подчеркнул, что США не будут вводить войска в Украину.

«Мы не собираемся вести Третью мировую войну в Украине», – заявил Байден, вновь заявив о полной поддержке союзников США по НАТО и пообещав, что Соединенные Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории НАТО.

«Хочу внести ясность: мы собираемся сделать все возможное для того, чтобы Украина обладала оружием, чтобы защитить себя от вторжения российских сил. И мы отправим деньги и продовольственную помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы примем украинских беженцев с распростертыми объятиями, если они сюда приедут», – добавил президент.

Байден также поблагодарил членов Палаты представителей за поддержку Украины и подчеркнул важность того, чтобы США и их союзники совместно предпринимали меры по противодействию Кремлю.

«Я знаю, что иногда вас расстраивал, но важнее то, что мы делаем прогресс в обеспечении единства всех стран, входящих в НАТО», – подчеркнул Байден.