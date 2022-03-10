Facebook разрешил публиковать призывы к насилию против военных и лидеров РФ и РБ

Meta Platforms, которой принадлежит Фейсбук и Инстаграм, “временно разрешит пользователям в нескольких странах публиковать призывы к насилию в отношении россиян и российских военных в контексте вторжения в Украину”.

Об этом сообщает VOA со ссылкой на инструкции компании Meta, циркулирующими среди модераторов соцсети.

Соцсети также временно разрешают публикацию сообщений, “призывающих к убийству российского президента Владимира Путина и его близкого союзника Александра Лукашенко, правящего в Беларуси”.

«В результате российского вторжения в Украину мы временно допускаем формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, то есть агрессивные высказывания, к примеру, “смерть российским оккупантам”. Мы по-прежнему не будем допускать призывов к насилию в отношении гражданских российских лиц», – цитирует заявление представителя Meta “Голос Америки”.

Как следует из внутренней служебной методички, “временные изменения в политике модерации призывов к насилию в отношении российских военнослужащих” действуют в таки странах как Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Впрочем, подчеркивается, что данные изменения в политике по отношению к разжиганию ненависти “будут касаться преимущественно российских военнослужащих, если они не являются военнопленными, и граждан России только «в контексте вторжения России в Украину – к примеру, если в контенте упоминаются вторжение, самооборона и так далее».

«Политика в отношении разжигания ненависти по-прежнему запрещает оскорбления в адрес россиян», — сообщается в циркуляре.