Байден: «Украина никогда-никогда не обернется победой для Путина»

Президент США выразил решимость продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, Служба новостей «Голоса Америки».
Президент США Джо Байден выразил решимость США продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «никогда-никогда» не одержит верх в этой стране.
«Украина никогда-никогда не обернется победой для Путина», – сказал американский президент перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке в Белом доме.
«Я считаю, что Соединенные Штаты и народы всего мира будут продолжать поддерживать украинский народ, который защищает свою страну», – подчеркнул Байден.
Он напомнил, что на настоящий момент США уже выделили миллиард долларов на оказание помощи Украине в области обеспечения ее безопасности.
«И новые поставки оборонительного снаряжения направляются туда прямо сейчас», – сказал президент США.
Он добавил, что введенные Соединенными Штатами экономические санкции «подрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости».
Байден объявил, что планирует предоставить Колумбии статус основного союзника страны вне НАТО.
“Сегодня я рад объявить, что намерен сделать Колумбию основным союзником вне НАТО. Это именно то, кем вы являетесь. И это является признанием действительно уникальных тесных отношений между нашими странами”, – сказал американский президент перед переговорами с Дуке.
“Я уже давно говорил, что Колумбия является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического Западного полушария”, – добавил американский лидер.
Он указал, что отношения между двумя странами имеют решающее значение для “региональной безопасности и процветания”.
Байден в четверг также побеседовал по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил Белый дом.
Президенты США и Турции выразили общую тревогу по поводу неспровоцированного и ничем не оправданного российского вторжения в Украину.
Они подтвердили поддержку правительства и народа Украины со стороны США и Турции, отметив необходимость незамедлительного прекращения российской агрессии.
Лидеры двух стран приветствовали скоординированную международную реакцию на этот кризис.
Глава Белого дома выразил признательность в связи с усилиями Анкары по поискам дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной, а также в связи с недавними контактами Турции с лидерами стран региона, направленными на укрепление мира и стабильности.
Байден и Эрдоган также обсудили существующие возможности для дальнейшего развития американо-турецких отношений, отмечается в заявлении Белого дома.