Байден: «Украина никогда-никогда не обернется победой для Путина»

Президент США выразил решимость продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден выразил решимость США продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «никогда-никогда» не одержит верх в этой стране.

«Украина никогда-никогда не обернется победой для Путина», – сказал американский президент перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке в Белом доме.

«Я считаю, что Соединенные Штаты и народы всего мира будут продолжать поддерживать украинский народ, который защищает свою страну», – подчеркнул Байден.

Он напомнил, что на настоящий момент США уже выделили миллиард долларов на оказание помощи Украине в области обеспечения ее безопасности.

«И новые поставки оборонительного снаряжения направляются туда прямо сейчас», – сказал президент США.

Он добавил, что введенные Соединенными Штатами экономические санкции «подрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости».

Байден объявил, что планирует предоставить Колумбии статус основного союзника страны вне НАТО.

“Сегодня я рад объявить, что намерен сделать Колумбию основным союзником вне НАТО. Это именно то, кем вы являетесь. И это является признанием действительно уникальных тесных отношений между нашими странами”, – сказал американский президент перед переговорами с Дуке.

“Я уже давно говорил, что Колумбия является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического Западного полушария”, – добавил американский лидер.

Он указал, что отношения между двумя странами имеют решающее значение для “региональной безопасности и процветания”.

Байден в четверг также побеседовал по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил Белый дом.

Президенты США и Турции выразили общую тревогу по поводу неспровоцированного и ничем не оправданного российского вторжения в Украину.

Они подтвердили поддержку правительства и народа Украины со стороны США и Турции, отметив необходимость незамедлительного прекращения российской агрессии.

Лидеры двух стран приветствовали скоординированную международную реакцию на этот кризис.

Глава Белого дома выразил признательность в связи с усилиями Анкары по поискам дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной, а также в связи с недавними контактами Турции с лидерами стран региона, направленными на укрепление мира и стабильности.

Байден и Эрдоган также обсудили существующие возможности для дальнейшего развития американо-турецких отношений, отмечается в заявлении Белого дома.