К сожалению, я продолжаю читать малоинформированные и бинарно-примитивные заявления, что США и НАТО «ничего не делают» для Украины. Я прекрасно понимаю, что наши эмоции и нервы на пределе. Страшно смотреть на ужасы преступной и безосновательной войны Путина, особенно на осаду и обстрелы жилых районов украинских городов.

Но даже в этой кошмарной ситуации, а, может быть, именно в такой кошмарной ситуации, очень важно придерживаться фактов. А факты демонстрируют, что США и союзники сделали и продолжают делать практически всё возможное, чтобы остановить войну.

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О том, как Байден обыграл Путина, опубликовав заранее разведданные и объединив союзников (то, что считалось нереально ещё несколько месяцев назад), я писал отдельно. Чтобы перечислить все санкции и экономические последствия для России, нужно исписать несколько страниц. Я приведу лишь один пример.

При подготовке к войне Путин ожидал какие-то слабенькие и разрозненные контрмеры от Запада. Поэтому ЦБ РФ накопил около 640 миллиардов долларов в разных валютах за границей. Он собирался воспользоваться этими деньгами, чтобы финансировать войну (и страну), даже если против России введут санкции. Почти все эти деньги были заморожены.

Мы сейчас наблюдаем систематическое уничтожение российской экономики, вплоть до того, что у Путина закончатся ресурсы для войны. Если у кого-то были эротические фантазии про СССР, они сейчас получат приблизительно конец 40-х годов, может быть, без войны на их территории.

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Второй удар – это беспрецедентные поставки помощи Украине, в том числе оружие и инструктаж. С 2014 года США поставили помощь более чем 3 миллиарда долларов. Из них 650 миллионов в декабре 2021 года, и ещё 350 миллионов в начале войны. Первый транш уже в Украине, а из второго транша уже приехало оружия на 240 миллионов. Судя по скорости доставки, оружие было выделено из существующих запасов Пентагона в Европе.

Пентагон держит в секрете, что они передают Украине. Газета Washington Post проанализировала и опубликовала незасекреченную часть из этого списка.

Все знали про ручные противотанковые ракеты Джавелин и противовоздушные ракеты Стингер. В поставках так же «разрушитель бункеров» – ручная ракетная система M141, гранатомёты Mk19, пулемёты M134 (как правило, используется для стрельбы с вертолётов), дробовики M500 (для уличных боёв), защитные костюмы для разминирования невзорвавшихся боеприпасов. Дальше по списку: противоминометные радары, непрослушиваемые рации, электронное оборудование, медицинское оборудование, транспортные средства. Украине также передано не менее девяти патрульных катеров класса «Island» и пять транспортных вертолетов советского производства Ми-17.

Мало кто ожидал, что Украина сможет так долго сопротивляться. Я тоже писал, что у Путина будут серьёзные проблемы на земле, но Украина проиграет в воздухе и не сможет обороняться против российских ракет. Тем не менее ВСУ продолжают тормозить наступление оккупантов.Причина №1 – это безусловно героизм и стойкость ВСУ и граждан Украины. Второй немаловажный фактор – это явная небоеспособность большей части российской армии. Но без помощи Запада ситуация сегодня была бы значительно хуже.

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США и НАТО продолжают искать возможности оказания дополнительной помощи Украины.Президент Байден передал Украине помощь из существующего бюджета и из запасов Пентагона. Кошелёк контролирует Конгресс. Необходимо их решение, чтобы закупить дополнительное оружие и оказать дополнительную финансовую помощь. На этой неделе они должны проголосовать за пакет на 10 миллиардов долларов для Украины и НАТО (что в себя включает этот пакет, я писал отдельно). Подавляющее большинство законодатели хотят помочь Украине, но в том же пакете есть 22 миллиарда на КОВИД, о которых законодатели не могут договориться. Продолжайте писать в Вашингтон и настаивать на срочной помощи Украине.

Дополнительно Конгресс пытается помочь с поставками военных самолётов советского производства из Болгарии, Польши и Словакии. Скорее всего западные страны должны будут гарантировать безопасность воздушного пространства этих стран или поставить западные самолёты, чтобы компенсировать трансфер советских самолётов в Украину.Со всего мира в Украину едут добровольцы. Со всего мира в Украину поступает финансовая помощь. Со всего мира пересылают предметы первой необходимости. Европа и другие страны принимают беженцев.

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Да, США и НАТО отказались от прямой конфронтации с путинскими войсками. У них есть на то причины, с которыми можно не соглашаться. Однако никак нельзя прийти к выводу, что США и НАТО не помогают Украине или как-то помогают Путину.

Но если вы ищете виноватого, то здесь не должно быть никаких сложностей. От начала и до конца это решение одного человека. Я слышал, что он прячется где-то в бункере на Урале.

Dmitry Abramson