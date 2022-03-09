$1 млн за голову Владимира Путина предложил бизнесмен из США

Такую награду российский бизнесмен Алексей Конаныхин назначил за голову Путина, чтобы «содействовать денацификации России». Он призвал российских военных преследовать Путина и арестовать его как военного преступника.

В своем Facebook бизнесмен написал: “Я обещаю выплатить $1 000 000 офицеру (офицерам), которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российскими и международными законами.”

Конаныхин заявил, что Путин нарушил Конституцию России, «отменив свободные выборы» и «убив своих противников».

Он сказал Insider, что не был в России с 1992 года. На вопрос, опасается ли он расправы со стороны Путина, бизнесмен сказал: «Известно, что Путин убивает своих противников. У него сейчас их миллионы».