Портовые рабочие в США отказались загружать или разгружать российские грузы

20 000 портовых рабочих не будут загружать или разгружать российские грузы, передает телеканал ABC.

На фоне продолжающихся военных действий в Украине, вызванных вторжением России, по меньшей мере 20 000 портовых рабочих заявили, что не будут загружать или разгружать российские суда или российские грузы, прибывающие или отгружаемые из 29 портов вдоль западного побережья.

В пресс-релизе Международного профсоюза грузчиков и складов говорится: «С немедленным вступлением в силу Международный профсоюз портовых и складских предприятий, насчитывающий около 20 000 рабочих в 29 портах вдоль и поперек западного побережья Соединенных Штатов, откажется загружать или разгружать любые российские суда или российские грузы, прибывающие или выходя из всех портов Западного побережья от Беллингема, штат Вашингтон, до Сан-Диего, штат Калифорния».

“Этой акцией в знак солидарности с народом Украины мы посылаем решительный сигнал о том, что безоговорочно осуждаем российское вторжение,” — заявил президент Международного профсоюза грузчиков и складов Уилли Адамс.

При этом руководители портов сообщают, что доля российских грузов незначительна и составляет не более 1% от их общего количества.