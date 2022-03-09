США задействовали механизм ОБСЕ для расследования нарушений прав человека в Украине

Экспертная миссия подготовит доклад, которые будет передан государствам-участникам ОБСЕ, а также в суды, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

С согласия Украины США и еще 44 страны задействовали Московский механизм ОБСЕ, в рамках которого будет создана экспертная миссия для изучения последствий в области прав человека и гуманитарных последствий российского вторжения в Украину.

«Мы видели тревожные сообщения СМИ о нарушениях прав человека и гуманитарного права со стороны российских войск, включая растущее число жертв среди гражданского населения и обширный ущерб гражданской инфраструктуре», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Экспертная миссия ОБСЕ проведет беспристрастную работу по установлению фактов и обстоятельств, связанных с возможными нарушениями обязательств в рамках ОБСЕ, нарушений международного законодательства в области прав человека и международного гуманитарного права российскими силами», – добавил он.

Экспертная миссия подготовит доклад, который будет передан всем государствам-участникам ОБСЕ, а также национальным, региональным и международным судам и трибуналам, говорится в заявлении.

«США и наши партнеры привлекут Россию и ее силы к ответственности за все нарушения прав человека, нарушения международного гуманитарного права, военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине», – заявил Прайс.