Разведка Украины: в боях под Харьковом был убит российский генерал

Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет, отмечает Русская служба «Голоса Америки».

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов.

В сообщении ГУР МО говорится, что речь идёт о начальнике штаба и первом заместителе командующего 41-й армией Центрального военного округа России.

Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма.

Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет.

Доказательств того, что генерал жив, также не предоставлено.