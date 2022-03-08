В Костроме на священника составили протокол за проповедь мира

В Костромской области на священника Иоанна Бурдина составили протокол по новой статье – о “публичных действиях, направленных на дискредитацию использования” российской армии (статья 20.3.3. КоАП), за проповедь и размещенную на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий.

Бурдин является настоятелем церкви в деревне Карабаново. Он рассказал “Новой газете”, что никаких политических призывов в его проповеди не было. “Там исключительно евангельские слова, которые были сказаны две тысячи лет назад, а некоторые – еще раньше, например, ветхозаветная заповедь “Не убий”. Я не преследую никаких целей личного характера, корысти и так далее, я просто вижу своих прихожан перед собой”, – сказал он.

“Я не приветствую убийство других людей, причем это не только одной страны касается. Это касается обеих сторон: и русских, и украинцев, и любых других людей, которые идут проливать человеческую кровь. Для церкви не важно, за что, грех остается грехом в любом случае, мы не говорим сейчас о причинах, допустимости и недопустимости. Это другой вопрос, отдельный. Мы говорим в принципе об отношении церкви к убийству. Это проклятие, которое ложится на человека”, – добавил священник.

По словам Бурдина, после службы он не успел добраться домой, как ему позвонили и сообщили, что к нему едет полиция. Полицейские приехали, опросили четырех человек, составили протокол и попросили явиться в суд.

Иоанн Бурдин рассказал, что в храме во время той воскресной проповеди было десять человек. На вопрос о том, готов ли он к гонениям, священник сказал: “Ну, особых гонений пока нет. И потом, мне 50 лет, в этом возрасте странно быть наивным”.

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