Численность российских войск, введенных на территорию Украины, по состоянию на 6 марта достигла 95% того количества, которое Путин сосредоточил ранее возле украинской границы под видом учений.

Такие оценки дает Пентагон. Между тем конвой российской военной техники растянулся на 64 километра по дороге севернее Киева и практически не двигается.

О том, что происходит с российскими войсками в Украине, в эфире Настоящего Времени рассказал Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team. Он также рассказал, почему быстрый план по захвату Украины не осуществился, какие потери может нести российская армия и почему колонну российской техники под Киевом не трогают украинские военные.