Патриарх Кирилл: война идет, потому что на Донбассе не хотят гей-парадов

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве во время празднования Прощеного воскресенья прокомментировал военные действия России в Украине. Он не сказал, что поддерживает российское вторжение, однако привел аргументы в его обоснование.

Патриарх заявил, что нынешняя ситуация, которую он назвал “практически началом военных действий”, связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует на Донбассе, – очевидно, имеются в виду так называемые “ДНР” и “ЛНР”. По словам Кирилла, там “существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть”. Главным тестом на “пропуск” в мир “избыточного потребления, мир видимой “свободы”, то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение “гей-парада”. “Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру”, – заявил Кирилл.

По его словам, “вокруг этой темы сегодня идет реальная война”. “Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе?” – задал Кирилл вопрос и добавил, что “мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение”. Он также заявил, что православные “не могут не быть” со своими братьями на Донбассе.

Ряд российских священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру. Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий в первый день вторжения резко осудил его, назвав действия президента России Владимира Путина аналогом братоубийства. В ряде епархий УПЦ (МП) перестали при богослужениях поминать патриарха Кирилла.

Заявление по поводу войны в минувшее воскресенье сделал и папа римский Франциск. “На Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая несет смерть, разрушения и нищету”, – сказал папа римский во время еженедельного обращения к верующим в Ватикане в воскресенье. Понтифик призвал к возобновлению переговоров. “В этой измученной стране с каждым часом растет необходимость в гуманитарной поддержке. Война – это безумие. Пожалуйста, остановитесь”, – сказал он.

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