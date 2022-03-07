ООН: более 1,7 млн беженцев покинули Украину с начала войны

Более 1,7 млн беженцев покинули Украину с начала войны. Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев.

более миллиона из них уехали в Польшу,

180 тысяч – в Венгрию,

128 тысяч – в Словакию,

83 тысячи – в Молдову,

79 тысяч – в Румынию,

еще 183 тысячи – в другие европейские страны.

В России с начала войны оказалось более 53 тысяч беженцев из Украины.

Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал такое растущее число бегущих из Украины людей “самым масштабным кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны”.

Евросоюз решил в качестве гуманитарной помощи выделить 500 миллионов евро для покрытия расходов стран, куда приезжают украинцы. Эта сумма станет первым траншем, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала продолжить поддержку Украины. США создадут фонд на $2,5 млрд для помощи Украине и странам, принимающим беженцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным Управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине убиты как минимум 406 мирных жителей, 801 человек получил ранения.

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