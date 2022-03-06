Байден приветствовал решение компаний Visa и Mastercard остановить работу в России

Президент США сказал об этом во время субботнего телефонного разговора с президентом Украины, передает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

Американские платежные компании Visa и Mastercard заявили в субботу, что приостанавливают свои платежные операции в России из-за ее вторжения в Украину.



«В течение следующих нескольких дней все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами России. Карты Visa, выпущенные за пределами России, больше не будут работать внутри страны» говорится в сообщении компании Visa.



«Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, которые мы сейчас наблюдаем», – говорится в заявлении генерального директора корпорации Visa Эла Келли.



«Мы сожалеем о тех последствиях, которые скажутся на наших уважаемых коллегах, а также на клиентах, партнерах и на держателях карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями».



Компания Mastercard также заявила, что ее карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, и любая карта компании, выпущенная за пределами России, не будет работать в российских магазинах и банкоматах.



Ранее на этой неделе компании Visa и Mastercard уже заблокировали свои сервисы для ряда российских финансовых институтов, попавших под санкции правительства США, в связи с российским вторжением в Украину.