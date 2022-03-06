Русскоязычная женщина сгорела во время пожара в лагере для бездомных

Ночью в среду, 23 февраля, в самопроизвольном лагере для бездомных возле станции BART “Глен-Парк” в Сан-Франциско случился пожар, в результате которого четыре человека оказались в ловушке внутри эстакады.

Сотрудникам пожарной службы Сан-Франциско удалось спасти всех четверых, но позже одна жертва пожара скончалась, другие трое лечатся от ожогов.

Умершей оказалась 40-летняя Зарина Пимшин, которая, как утверждается в судебных документах, была выселена из своего дома на 21-й авеню и Лейк-стрит в августе 2018 года из-за задолженности за арендную плату в размере $2 452,80.

Как сообщает издание KQED, у Зарины Пимшин было 3 детей; ее бывший муж Ник Пимшин рассказал, что они познакомились в 2012 году, но развелись более чем за год до ее выселения, и с тех пор он с ней не общался.