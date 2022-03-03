Блинкен посетил украинскую церковь в Вашингтоне

Госсекретарь заявил, что Путин допустил «ужасную, кошмарную» ошибку, совершив агрессию против Украины, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с послом Украины в США Оксаной Маркаровой посетил украинскую церковь в Вашингтоне, где выразил восхищение украинским народом.

Блинкен назвал Маркарову «нашей новой звездой» в связи с докладом президента Джо Байдена «О положении дел в стране» во вторник вечером, во время которого посол сидела рядом с первой леди Джилл Байден.

«В самые трудные моменты наша вера подвергается испытанию», – заявил Блинкен, обращаясь к собравшимся в Украинском католическом национальном соборе Святого Семейства.

Он также сказал, что сейчас настал момент веры в демократию и мир и «убежденности, что добро победит зло».

Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин совершил «ужасную, кошмарную ошибку», пойдя на агрессию против Украины.

«Мы поддерживаем украинский народ, поддерживаем вас, и мы победим в этой борьбе», – сказал он.

Украинский народ «настаивает на своей свободе, настаивает на своей независимости, настаивает на своем праве двигаться вперед, как суверенная, независимая страна», сказал он.