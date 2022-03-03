Байден объявил о жестких санкциях против российских олигархов

В четверг на заседании кабинета президент Джо Байден заявил, что российские войска ведут беспорядочный огонь по украинским городам, передает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.



Он также объявил о новых санкциях против российских олигархов.



«Сегодня я объявляю, что мы добавляем в список десятки имен, включая одного из самых богатых российских миллиардеров, и я запрещаю поездки в Америку более чем 50 российским олигархам, их семьям и близким компаньонам. И мы мы продолжим оказывать прямую помощь украинскому народу», – подчеркнул Байден.

В санкционный список, в частности, внесены Николай Токарев (а также его жена Галина, дочь Майя и две его компании по продаже элитной недвижимости), Борис Ротенберг (а также его жена Карина и сыновья Роман и Борис), Аркадий Ротенберг (а также его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия) и Сергей Чемезов (его жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия).

В списке – Игорь Шувалов (санкции введены против пяти его компаний, его жены Ольги, сына Евгения, его компании и его частного самолета, а также против дочери Шувалова Марии и принадлежащей ей компании), Евгений Пригожин (а также три его компании, его жена Полина, дочь Любовь и сын Павел), пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и Алишер Усманов (а также его частный самолет и супер-яхта, уже арестованная в Германии).