СМИ: Россия приказала убить президента Зеленского

По данным газеты Times, убийство было поручено наемникам из «Группы Вагнера», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Кремль приказал сотням российских наемников в Киеве убить президента Владимира Зеленского, сообщила лондонская газета Times.

От 2 тысяч до 4 тысяч наемников из частной «Группы Вагнера», которая, как считается, принадлежит союзнику президента России Владимира Путина Евгению Пригожину, вошли в Украину через Беларусь в январе, сообщила Times.

Около 400 из них были направлены в Киев, а остальные – в прокремлевские районы Донецкой и Луганской области.

Зеленский возглавляет список лиц, подлежащих убийству «Группой Вагнера», пишет газета. Всего в списке 23 высокопоставленных украинских деятеля, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля и мэра Киева Виталия Кличко.

По данным издания, Кремль предложил «щедрые бонусы» за уничтожение правительства Зеленского. Точный размер выплат неизвестен.

Украинская разведка узнала о приказе в субботу утром, после чего Киев объявил «жесткий» 36-часовой комендантский час, чтобы город можно было прочесать в поисках российских агентов, говорится в публикации.