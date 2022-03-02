Канада закрыла свои воды для российских кораблей

Под действие запрета попадают принадлежащие российским собственникам суда и суда, зарегистрированные в России, пишет Русская служба «Голоса Америки».

После вторжения российских войск в Украину, Канада приняла ряд мер, чтобы изолировать Россию, включая санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, закрытие воздушного пространства для российских самолетов и запрещение финансовым институтам везти дела с российским Центробанком.

Министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил во вторник: «Сегодня мы делаем шаг, чтобы закрыть канадские воды и порты для судов, принадлежащих России или зарегистрированных в России».

По словам Альхабры, в канадские воды и порты заходит небольшое количество российских кораблей, однако действия Канады окажут определенное воздействие, особенно если аналогичные шаги предпримут и другие государства.

В 2021 году Канада импортировала российских товаров на сумму 1,68 млрд долларов США.