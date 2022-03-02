Байден не исключил запрета на импорт российских энергоресурсов

Белый дом пока не принял окончательного решения по поводу запрета импорта нефти и газа из России, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден не исключил «никаких вариантов действий», отвечая в среду на вопрос журналиста о возможности запрета импорта нефти и газа из России.

Байден сказал об этом, общаясь с прессой рядом с Белым домом, перед тем, как отправиться с рабочей поездкой в Висконсин.



Ранее в Белом доме заявили, что при рассмотрении вопроса о введении санкций против российского энергетического сектора Вашингтон учитывает потребности США и положение дел на мировом нефтяном рынке.



Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать возможность вхождения Украины в состав НАТО, Байден заявил, что этот вопрос должен обсуждаться между украинским руководством и Североатлантическим альянсом.