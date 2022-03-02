Обмен произошел на фоне новых ударов российских войск по Украине, включая Киев, передает Джейми Деттмер из VOA.

Россия и Украина провели первый обмен пленными с тех пор, как Кремль отдал приказ о вторжении в соседнюю страну шесть дней назад.

Но он пришелся на день нового хаоса и разрушений, когда российские войска усилили атаки по всей Украине, нанося удары по гражданской инфраструктуре и объектам связи, включая главную телебашню Киева и главный мемориал Холокоста в стране.



В результате удара по телебашне, которая вспыхнула огненным шаром, погибли пять человек, сообщили украинские власти.

Министерство обороны сообщило в Твиттере, что некоторые украинские каналы какое-то время не будут работать.

Под удар также попал мемориал Холокоста в Бабьем Яру, где в 1941 году десятки тысяч евреев были убиты в течение двух дней, когда город находился под нацистской оккупацией.

Установки «Град» обрушили удары на пострадавшую, но непокорную столицу Украины, сразу после того как российская сторона призвала жителей покинуть свои дома, заявив, что удары будут нацелены на здания служб безопасности и разведки, а также объекты гражданских коммуникаций для предотвращения «информационных атак» против России.



Министерство обороны России призвало всех, кто находится вблизи таких потенциальных целей, покинуть эти районы.

«Призываем… жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», – заявил представитель министерства Игорь Конашенков.

На фоне активизации боевых действий обе стороны провели первый обмен пленными.

«Первый обмен пленными состоялся в Сумской области. Мы обменяли пять человек из сил территориальной обороны на одного офицера российской военной полиции», – написал в Telegram украинский военный чиновник в Сумской области Дмитрий Живицкий.

Украинские военные заявили, что ими было уничтожено 5700 российских военных.

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны возобновиться на этой неделе, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбардировки украинских городов, прежде чем могут начаться серьезные переговоры о прекращении огня.