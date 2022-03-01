Обращение президента Байдена к Конгрессу

Президент США Джо Байден выступает с ежегодным «Обращением к Конгрессу о положении дел в стране» на фоне нападения России на Украину.

Специальный эфир «Голоса Америки» с синхронным русским переводом речи Байдена и комментариями экспертов.

Президент США Джо Байден выступил перед членами американского Конгресса с ежегодным посланием “О положении в стране” (State of the Union) – его первым в роли президента. Значительная часть его речи была посвящена российской агрессии против Украины.

Многие американские сенаторы и конгрессмены из обеих партий пришли слушать речь Байдена с украинскими флажками или желто-голубыми аксессуарами. Посол Украины в США Оксана Макарова сидела рядом с первой леди США Джилл Байден, члены Конгресса приветствовали ее овацией.

Байден начал свою речь с внешней политики. “Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир”, – сказал президент США.

Байден перечислил санкции, введенные США и их союзниками в отношении России, особо отметив закрытие доступа к высоким технологиям, которое должно привести к ослаблению российской армии. Президент США также анонсировал создание – совместно с европейскими союзниками – специальной группы для расследования преступлений российских олигархов и отслеживания происхождения их богатства. Наконец, Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Ранее это уже сделали Великобритания, Евросоюз, еще несколько европейских стран и Канада.

США, по словам Байдена, продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут. “Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее. Мы видим объединенную Европу и объединенный Запад. Это испытание, это займет время. Но Путину никогда не сломить решимость свободного мира”, – закончил Байден украинскую тему.

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