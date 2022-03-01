В ООН сообщили о гибели по меньшей мере 136 гражданских лиц в Украине

В Украине с 24 февраля погибли по меньшей мере 136 гражданских лиц, среди них 13 детей, пишет Reuters cо ссылкой на представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

По ее словам, 400 человек получили ранения, в том числе это 26 детей.

“Реальные потери, вероятно, будут намного больше”, – сказала она на брифинге.

Элизабет Троссел отметила, что в большинстве случаев причиной гибели и ранений людей стали воздушные удары, а также “применение оружия взрывного действия с широкой площадью поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерией и ракетных систем залпового огня”.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко днем ранее сообщал о гибели 352 человек, среди которых 16 детей. Как заявил он, ранены 2040 гражданских, из них 45 – дети. Данные на 1 марта украинские власти пока не озвучивали.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале “специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. В ночь на первое марта российская армия начала штурм Херсона. На подъездах к Киеву замечена двадцатикилометровая колонна российской военной техники.

Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных в ходе российского вторжения в Украину.

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