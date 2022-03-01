Украина вводит временный безвиз для иностранцев, которые хотят вступить в интернациональный легион обороны

Украина вводит временный безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны. Специальный указ 28 февраля подписал президент Владимир Зеленский.

Безвизовый режим для добровольцев вводится с 1 марта 2022 года на период действия военного положения “для граждан иностранных государств, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором”.

27 февраля президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – интернационального легиона территориальной обороны Украины, которое будет комплектоваться иностранцами, готовыми вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

Позже в Совете нацбезопасности Украины сообщили, что украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать защищать свою Родину, при этом им оставляют полную экипировку.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 28 февраля написала в фейсбуке, что поступило уже “несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима”

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