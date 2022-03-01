Байден и Зеленский обсудили помощь Украине со стороны США

О телефонном разговоре двух президентов сообщил Белый дом, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден во вторник побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждалась неизменная поддержка Соединенными Штатами Украины в ее защите от российской агрессии.



В сообщении Белого дома отмечается, что президент Байден подчеркнул постоянную помощь Украине со стороны США.



Речь идет о постоянном оказании помощи в области безопасности, экономической поддержке, а также гуманитарной помощи.



Байден и Зеленский обсудили то, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности, в том числе путем введения санкций, которые уже сегодня оказывают воздействие на российскую экономику.



Два президента обсудили эскалацию российских атак на объекты, используемые гражданским населением в Украине, в том числе сегодняшнюю бомбардировку возле мемориала Холокоста в Бабьем Яре.