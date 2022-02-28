США призывают своих граждан немедленно покинуть Россию

Государственный департамент переиздал Предупреждение о поездках в Россию, включив в него информацию о сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, сообщает Посольство США в Москве.

По словам дипломатов, рекомендуется воздержаться от поездок в Россию в связи с “сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможной травлей граждан США, ограниченными возможностями посольства США по оказанию помощи американским гражданам в России, пандемией COVID-19 и связанными с ней ограничениями на въезд, терроризмом, преследованиями со стороны сотрудников российских служб безопасности, а также произвольным применением местного законодательства“.

“В результате усиления военного присутствия России и продолжающихся военных учений вдоль границы с Украиной граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащих с Украиной, или планирующие туда поехать, должны знать, что ситуация вдоль границы непредсказуема, и наблюдается повышенная напряженность. Учитывая сохраняющуюся нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок наземным транспортом из России в Украину через этот регион. Кроме того, по всей России иностранцы могут стать жертвами травли, в том числе посредством нормативных актов, направленных конкретно против иностранцев.

Возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в России уже сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, из-за ограничений, введенных российскими властями в отношении американского персонала, и приостановки консульских услуг в консульствах США”, – говорится на сайте Посольства США.