Сообщается о попадании российской ракеты в здание баптистской церкви Чернигова

Жители Чернигова сообщают о разрушении молитвенного дома местной баптистской церкви. По словам очевидцев, попадание российской ракеты произошло в здание “Первой баптистской церкви” г. Чернигова.

“Час назад возле молитвенного дома нашей церкви (Первой баптистской церкви Чернигова) разорвалась РУССКАЯ ракета. Под удар попали и другие дома и квартиры, оказавшиеся на пути «красной армии». Слава Господу, никто не погиб и не пострадал! Слава Ему, что не было пожара! Но серьезно пострадал угол здания и часть крыши. Изоляция была сорвана. Окна дома с одной стороны здания были разбиты. Газовая труба была сломана. Предстоит много уборки. К сожалению, в ближайшее время мы не сможем проводить встречи”, – написал в Фейсбуке Игорь Бодун из Чернигова.