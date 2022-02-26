ООН: 150 тысяч беженцев покинули Украину после российского вторжения

Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев, передает Русская служба «Голоса Америки».

Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть Украину после начала российского вторжения. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем твиттере.

По его словам, половина покинувших Украину пересекла границу с Польшей, тогда как многие беженцы направились в Венгрию, Молдову, Румынию и в другие страны. При этом Гранди отметил, что «военная ситуация затрудняет оценку количества [беженцев] и оказание помощи».

Как сообщило в субботу агентство «Рейтер», беженцы, спасающиеся от вторжения России в Украину, продолжают бежать из страны через ее западные границы: около 100 тысяч человек за последние два дня прибыли в Польшу, найдя временное убежище в спортивных залах и на вокзалах.

Когда российские войска нанесли скоординированные удары по нескольким украинским городам, включая столицу Киев, напуганные семьи украинцев переполнили границы Европейского Союза в надежде проникнуть в Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию.

Чешские железные дороги рано утром в субботу направили к польской границе специальные поезда с украинцами, проживающими в Чехии, для встречи с родственниками, бежавшими из страны после вторжения.

Два автобуса с этническими болгарами из Одессы прибыли рано утром в субботу в Болгарию, а третий находился в пути. Болгария направила в Киев еще четыре автобуса для эвакуации представителей своего 250-тысячного этнического меньшинства, проживающего в Украине.