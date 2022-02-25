Госдепартамент назвал идею Москвы о переговорах в Минске «дипломатией под дулом пистолета»

Соединенные Штаты считают предложение России о проведении переговоров с украинским руководством «несерьезным», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты в пятницу охарактеризовали предложение России о переговорах с Украиной как «несерьезное» и призвали Москву продемонстрировать свою приверженность дипломатии, выведя войска с территории соседнего государства.

После вторжения в Украину «теперь мы наблюдаем, как Москва предлагает заняться дипломатией под дулом пистолета. Это не настоящая дипломатия», заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия готова направить делегацию в Минск для переговоров с украинским руководством.

Вашингтон не видит никаких признаков того, что Владимир Путин готов пойти на деэскалацию в Украине, заявил Прайс, выступая сегодня на пресс-брифинге в Госдепартаменте.

Хотя Украина пока не ответила официально на предложение Кремля, США также отметили, что переговоры будут проходить в Беларуси, которая разрешила российским войскам использовать свою территорию для нападения на Украину.

Прайс сказал, что до вторжения Москва занималась только «притворной дипломатией».

«Мы и наши союзники с самого первого дня призывали к реальному дипломатическому решению. Если президент Путин серьезно относится к дипломатии, он знает, что он может сделать, – заявил Прайс. – Мы хотим дать понять президенту Путину, что дипломатия под дулом пистолета, дипломатия принуждения — это не то, в чем мы будем принимать участие, и не то, что положит конец этому конфликту раз и навсегда».

Отвечая на вопрос журналиста о том, планируют ли Соединенные Штаты ввести санкции против Путина, как это уже сделали Брюссель и Лондон, Прайс сказал, что «рассматриваются все варианты», добавив, что Вашингтон внимательно изучает дополнительные опции, которые могут оказать соответствующее давление на Россию, Путина и его окружение.

Редкий, но не беспрецедентный шаг по наложению санкций на главу государства был предпринят Евросоюзом и Великобританией всего через день после того, как российские войска вторглись в Украину, нанеся удары с суши, моря и воздуха в результате крупнейшего нападения на европейское государство со времен Второй мировой войны.