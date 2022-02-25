Диаспора беларусов Америки обратилась к президенту США

Обращение Семёна Шарецкого в связи с ситуацией в Украине

Уважаемые украинские братья!

Я, Семён Шарецкий, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва и один из организаторов беларуско-американской общественной организации “Глобал Беларус”, обращаюсь к вам в эти трудные для вас часы и от имени названной организации и себя лично выражаю вам искреннее сочувствие и поддержку.

Мне, как сыну погибшего отца во время Великой Отечественной войны при защите нашей тогдашней великой страны – Советского Союза, больно осознавать, что среди нашего другого братского народа – россиян появился новоявленный “фюрер”, официально заявлявший в 2014 году о талантливости гитлеровского идеолога Геббельса, а сегодня посягнувший на суверенитет соседнего государства, населённого дружественным нам, беларусам, и россиянам народом, независимо от принадлежности каждого человека к той или иной национальности.

При этом, нам, беларусам, ещё больнее осознавать, что его в этом преступлении поддерживает узурпировавший власть в Беларуси диктатор, который в ноябре 1995 года открыто заявлял о своей приверженности к гитлеровским порядкам, и у которого руки в крови беларуских патриотов, убитых по его заданию.

Сегодня такие порядки, о которых тогда заявлял диктатор, существуют в Беларуси уже в каждом населённом пункте, как, кстати, и в России с приходом и пребыванием на протяжении более 20 лет во власти Путина.

Поэтому оба этих “фюреры” не могут равнодушно смотреть на соседнюю Украину, с её демократическими порядками, в которой в назначенные законом сроки проходят выборы, в том числе и президентов, причём с их сменяемостью.

Мы, представители беларуской диаспоры, обращаемся к Президенту США господину Джозефу Байдену и парламентариям страны с просьбой предпринять самые действенные меры по оказанию ещё большей эффективной помощи сражающемуся за свободу и независимость своей Родины – украинскому народу, а также по обузданию этих зарвавшихся диктаторов, бросивших вызов всему цивилизованному миру, пока они не втянули человечество в новую мировую войну, как это сделали в своё время, с попустительства мировой общественности, их кумиры – Гитлер и Геббельс.

Слава Украине!

Жыве Беларусь!