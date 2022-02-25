США вводят санкции в отношении Владимира Путина из-за вторжения в Украину

Власти США вводят персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина из-за вторжения российских войск в Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Санкции в отношении глав государств – мера, которая применяется в исключительных случаях.

Также под санкции подпадут члены Совета безопасности России.

Ранее о возможном введении санкций сообщали журналисты СNN со ссылкой на свои источники. Президент США Джо Байден говорил, что власти США рассматривали возможность введения персональных санкций против президента России.

Несколькими часами ранее Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, предусматривающий замораживание активов президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, написал в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. При этом ограничения не будут распространяться на поездки, сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Великобритания также ввела персональные санкции против Путина и Лаврова. “Мир должен быть уверен, что президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии”, – заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нормализации отношений с Россией теперь быть не может.

Евросоюз до этого принял пакет санкций, который затронет 70% банковского сектора России и основные госкомпании, в том числе военную промышленность. ЕС также планирует ввести запрет на экспорт нефти и “сделать для России невозможным совершенствование ее нефтеперерабатывающих заводов”.

Кроме того, ЕС запретит продажу самолетов и авиационное оборудования российским авиалиниям. Пакет санкций предусматривает также ограничение продаж в Россию полупроводников и программного обеспечения. Дипломаты и бизнесмены из России больше не смогут получать визы Евросоюза в приоритетном порядке.

О секторальных и финансовых санкциях в отношении России объявили Великобритания, США, Канада, Япония, а Чехия, Латвия и Литва прекратили выдачу виз россиянам, кроме гуманитарных.

В ночь на 24 февраля по требованию Владимира Путина российские войска вторглись в Украину. Путин назвал это “специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации” Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение и разорвал дипломатические отношения с Россией.

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