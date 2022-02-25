Путин призвал украинских военных “брать власть в свои руки”

Президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ, где призвал украинских военнослужащих “брать власть в свои руки” и сказал, что “с вами нам будет легче договориться, чем с шайкой наркоманови неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ”.

“Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита”, – сказал Путин.

Он заявил, что они “действуют как террористы”.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

В своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, “чтобы остановить гибель людей”.

Позже стало известно, что Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что “Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне”.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале“специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.

В Чернигове, Харьковской и Киевской областях, в Киеве, Днепре, Николаеве и Черкасской области объявлен комендантский час.

За первый день боев погибли 137 украинских военнослужащих, сообщил президент Украины.

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