Мэр Киева говорит, что город “вступил в фазу обороны”

Российские военные обстреляли, вероятно, из “Градов” детский дом в городе Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей. Об этом сообщила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова в своем фейсбуке.

Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях, уточнила она.

“Пока дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют”, – отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила,что принимаются меры по их эвакуации.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город “вступил в фазу обороны”.

“Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев. Враг хочет поставить на колени столицу и нас уничтожить”, – рассказал мэр Киева на брифинге.

Жителям рекомендовано оставаться дома или в укрытиях, а также запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

Российские военные заявили, что “заблокировали Киев с западной стороны”.

“В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав столицу Украины с запада”, – сообщает “Интерфакс” со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Он обратился к гражданам Украины и заявил, что их “хотят использовать как живой щит”.

“Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут”, – сказал представитель Минобороны РФ.

Ведомство также заявило, что российские военные “захватили” аэродром в Гостомеле под Киевом и “уничтожили” “более 200 человек из состава специальных подразделений Украины”. Российская сторона, по утверждению Минобороны РФ, потерь не понесла.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале “специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. Сразу после стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.

В Чернигове, Харьковской и Киевской областях, в Киеве, Днепре, Николаеве и Черкасской области объявлен комендантский час.

За первый день боев погибли 137 украинских военнослужащих, сообщил президент Украины.