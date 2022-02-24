Российская операция против Украины: мир возмущен

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание послов стран альянса, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Мировые лидеры выразили возмущение oбъявленной президентом Владимиром Путиным военной операцией против Украины и выразили поддержку украинскому народу.

Одним из первых отреагировал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который созвал заседание послов стран альянса для оценки вторжения в Украину.

Заседание, которое пройдет в четверг утром, будет посвящено «ситуации в Украине и последствиям неспровоцированной атаки России», заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг осудил вторжение России.

В своем заявлении Столтенберг сказал: «В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия выбрала путь агрессии против суверенной и независимой страны».

Он призвал Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Союзники по НАТО встретятся, чтобы разобраться с последствиями агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать и защищать всех союзников», — добавил генеральный секретарь альянса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он «потрясен ужасными событиями в Украине» и обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушений, начав это неспровоцированное нападение на Украину, – написал Джонсон в Твиттере. – Соединенное Королевство и наши союзники дадут решительный ответ».

Британский премьер не стал вдаваться в конкретные детали, но ранее подтвердил, что в Украину будет направлено летальное оборонительное оружие и нелетальная помощь.

Великобритания уже отправила украинским военным противотанковое оружие, чтобы помочь им противостоять угрозе, исходящей от российских войск, сконцентрированных у границы страны.

«Это будет включать летальную помощь в форме оборонительного оружия и нелетальную помощь», – охарактеризовал премьер-министр новый пакет.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан завершил свой двухдневный визит в Москву через несколько часов после того, как Россия начала военную операцию в Украине.

Пакистанские власти сообщили мало подробностей о сути визита Хана, который планировался более месяца назад и, как ожидалось, будет посвящен энергетическим потребностям Пакистана.

Это был первый визит пакистанского лидера в Москву более чем за 20 лет.

Хан должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным после прибытия в среду, хотя министерство иностранных дел об этом не сообщило.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил военные действия России в Украине, заявив, что его страна даст быстрый ответ совместно с США и другими союзниками.

«Российское вторжение ставит под угрозу основной принцип международного порядка, который запрещает одностороннее применение силы в попытке изменить статус-кво. Мы решительно осуждаем Россию, и мы дадим быстрый ответ в сотрудничестве с США и другими западными странами», – заявил он в своей официальной резиденции в Токио.

В числе других стран нападение осудили Испания, Франция, Австралия и Италия. Германия и Турция призвали своих граждан в Украине оставаться в безопасных местах.