Российская операция против Украины: мир возмущен

на майдане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание послов стран альянса, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Мировые лидеры выразили возмущение oбъявленной президентом Владимиром Путиным военной операцией против Украины и выразили поддержку украинскому народу.

Одним из первых отреагировал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который созвал заседание послов стран альянса для оценки вторжения в Украину.

Заседание, которое пройдет в четверг утром, будет посвящено «ситуации в Украине и последствиям неспровоцированной атаки России», заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг осудил вторжение России.

В своем заявлении Столтенберг сказал: «В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия выбрала путь агрессии против суверенной и независимой страны».

Он призвал Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Союзники по НАТО встретятся, чтобы разобраться с последствиями агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать и защищать всех союзников», — добавил генеральный секретарь альянса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он «потрясен ужасными событиями в Украине» и обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушений, начав это неспровоцированное нападение на Украину, – написал Джонсон в Твиттере. – Соединенное Королевство и наши союзники дадут решительный ответ».

Британский премьер не стал вдаваться в конкретные детали, но ранее подтвердил, что в Украину будет направлено летальное оборонительное оружие и нелетальная помощь.

Великобритания уже отправила украинским военным противотанковое оружие, чтобы помочь им противостоять угрозе, исходящей от российских войск, сконцентрированных у границы страны.

«Это будет включать летальную помощь в форме оборонительного оружия и нелетальную помощь», – охарактеризовал премьер-министр новый пакет.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан завершил свой двухдневный визит в Москву через несколько часов после того, как Россия начала военную операцию в Украине.

Пакистанские власти сообщили мало подробностей о сути визита Хана, который планировался более месяца назад и, как ожидалось, будет посвящен энергетическим потребностям Пакистана.

Это был первый визит пакистанского лидера в Москву более чем за 20 лет.

Хан должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным после прибытия в среду, хотя министерство иностранных дел об этом не сообщило.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил военные действия России в Украине, заявив, что его страна даст быстрый ответ совместно с США и другими союзниками.

«Российское вторжение ставит под угрозу основной принцип международного порядка, который запрещает одностороннее применение силы в попытке изменить статус-кво. Мы решительно осуждаем Россию, и мы дадим быстрый ответ в сотрудничестве с США и другими западными странами», – заявил он в своей официальной резиденции в Токио.

В числе других стран нападение осудили Испания, Франция, Австралия и Италия. Германия и Турция призвали своих граждан в Украине оставаться в безопасных местах.

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