Россия нанесла ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры и городам

Есть сообщения о жертвах среди мирного населения, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве брифинг для прессы. Он призвал граждан страны вступать в ряды вооруженных сил и территориальной обороны. По словам Зеленского, от всех украинцев зависит, удастся ли остановить российское вторжение.

Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры, пограничным пунктам и другим точкам в отдельных городах.



«Во многих украинских городах слышны взрывы, – сказал президент Украины в обращении к гражданам. – Мы ввели военное положение по всей территории нашей страны… Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. [Наша] армия действует. Весь сектор безопасности и обороны действует… Я скоро обращусь к вам опять. Не поддавайтесь панике. Мы сильны и готовы ко всему. Мы победим любого, потому что мы – Украина».

Зеленский вновь заявил, что ведет регулярные переговоры с лидерами ведущих стран мира. По словам Зеленского, Киев добивается введения против Москвы самых жестких санкций – в том числе отключения России от системы SWIFT.

Напомним, что ранним утром 24 февраля началось крупномасштабное российское вооруженное вторжение на территорию Украины. По сообщениям ряда источников, включая Reuters, российские вооруженные силы наносят удары с воздуха по военным объектам практически по всей территории Украины.

Ракетные удары сопровождаются наступательной наземной операцией.

Как сообщил агентству Reuters непоименованный высокопоставленный сотрудник министерства обороны США, российские войска «идут на Киев».

Одновременно, мэр Харькова – второго по населению города Украины – сообщил утром корреспонденту «Голоса Америки», что город практически окружен российскими частями.

Примерно к полудню в четверг по всей территории Украины зафиксированы ракетные удары, общее число которых, по данным CNN, колеблется в районе сотни. По данным украинской стороны, есть жертвы среди мирных жителей.

Что касается обстановки в Киеве, то посол Украины в США сообщил, что столица остается под полным контролем украинских властей. При этом, он добавил, что в окрестностях Киева были сбиты боевые вертолеты российской авиации, хотя число сбитых машин пока не установлено.

New York Times в четверг опубликовала карту событий в Украине, где, кроме Луганской и Донецкой областей, отмечены еще, как минимум, десять районов, где зарегистрированы военные действия. Среди них – окрестности Харькова, Киева, Луцка, Ивано-Франковска, Одессы и Херсона.

Радио Свобода сообщило, что российские вертолеты атаковали аэродром Гостомель под Киевом. Согласно видеосвидетельствам, не менее двух вертолетов были сбиты. Зафиксированы пролеты российской авиации над окрестностями Киева.

Минобороны РФ сообщило о сбитом российском штурмовике Су-25, добавив, что его пилот выжил.

Корреспондент «Голоса Америки» Хизер Мердок побывала в приграничной сельской зоне, находящейся, по ее расчетам, примерно в трехстах километрах к северо-востоку от Киева. Возвращаясь оттуда в Киев на автомобиле, она рассказала, что по пути видела сгоревший, предположительно от ракетного удара, автобус, затем – сгоревшее здание. Все офисы местных компаний и других бизнесов закрыты, автодороги – практически пустые. Людей на улицах поселков также не видно.