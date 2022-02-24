Украина разрывает дипотношения с Россией

Решение было принято после начала специальной военной операции России в Донбассе, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией после того, как президент России Владимир Путин начал вооруженное вторжение против нее.

Об этом на брифинге в четверг заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», – сказал он.

Зеленский во вторник сообщил, что поручил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины после начала специальной военной операции России в Донбассе.

Накануне он обратился к гражданам России.

«Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира», – сказал Зеленский. Украина никогда не будет представлять угрозы для России.

«Война лишит гарантий безопасности всех», – сказал Зеленский.

По его словам, он пытался 23 февраля связаться по телефону с Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили.

Зеленский также заверил, что Киев не собирается «бомбить» Донбасс, а украинцы не могут ненавидеть русскую культуру, однако подчеркнул, что Украина будет защищаться.

В ночь на четверг президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины.

Её целями он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».