Более 50 человек погибли в Украине после вторжения России

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале “специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. Сразу после стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Украина закрыла воздушное пространство. Украина разорвала все дипломатические отношения с Россией.
Известно о десятках погибших украинских военнослужащих и мирных жителей, есть раненые. По данным на 17:00 по киевскому времени, всего в списках погибших числится 51 человек. Из них не менее 32 — мирных жителя и 15 — военнослужащих.
- В Угледаре в западной части Донецкой области российские войска убили 4 и ранили 10 гражданских — снаряды поразили местную больницу. Среди раненых – 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов. Состояние раненых разной степени тяжести.
- Между селом Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек, пятеро погибли.
- Городской глава Броваров Киевской области сообщил, что в результате взрыва 6 человек погибли, 12 ранены.
- В селе Липецкое 18 человек погибли в результате обстрела российскими военными, сообщает Одесская ОГА со ссылкой на ГСЧС Украины в Одесской области. Среди жертв 8 мужчин и 10 женщин.
- В результате обстрела военной части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 22 человека (11 мужчин и 11 женщин). Из-под завалов спасли шесть человек, их доставили в больницу.
- В селе Берды Бердянского района юго-восточной части Запорожской области обстреляли воинскую часть противовоздушной обороны, один человек погиб, пятеро получили ранения.
- Один пограничник погиб из-за обстрела из ракетных систем залпового огня с территории аннексированного Крыма по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области,
- Всего в Херсонской области, по последним данным,в результате обстрелов по состоянию на 15:00 пострадали 33 человека. Погибли 13 человек, из них два ребенка и 9 военных. Ранее сообщалось, что в жилой домв Чугуеве Харьковской области попал снаряд, погиб несовершеннолетний мальчик. Также сообщалось, что в районе Скадовска в юго-западной части Херсонской области во время обстрела пограничной комендатуры погибли трое пограничников. Есть раненые.
- В центральную часть Умани в Черкасской области около 08:30 попал снаряд . Погиб 39-летний местный житель, еще пять человек обратились в больницу с травмами.
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