Более 50 человек погибли в Украине после вторжения России

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале “специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. Сразу после стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Украина закрыла воздушное пространство. Украина разорвала все дипломатические отношения с Россией.

Известно о десятках погибших украинских военнослужащих и мирных жителей, есть раненые. По данным на 17:00 по киевскому времени, всего в списках погибших числится 51 человек. Из них не менее 32 — мирных жителя и 15 — военнослужащих.