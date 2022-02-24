Блинкен предупредил о попытках Путина свергнуть правительство Зеленского

Госсекретарь заявил о том, что Киев и другие крупные украинские города могут быть захвачены российскими военными, передает Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг высказал уверенность в том, что Владимир Путин попытается захватить украинскую столицу и свергнуть правительство Владимира Зеленского. Блинкен сказал об этом в интервью телеканалу CBS New

Отвечая на вопрос о вероятности того, что Киев вскоре может быть захвачен российскими войсками, госсекретарь допустил, что столица Украины «определенно столкнулась с угрозой» захвата и «вполне может оказаться в осаде». Массированное российское вторжение, по словам Блинкена, «продолжается и угрожает Киеву и другим крупным украинским городам».

Кроме того, Блинкен высказал уверенность в том, что российский президент «попытается» свергнуть правительство Владимира Зеленского. Впрочем, госсекретарь подчеркнул, что всеми действиями, которые были предприняты Путиным начиная с 2014 года, когда он аннексировал Крым и позволил пророссийским сепаратистам захватить часть восточной Украины, Путин добился только того, что «полностью оттолкнул украинский народ от России».

Блинкен напомнил, что до 2014 года жители Украины благосклонно относились к России, а Путин пользовался подавляющей поддержкой среди жителей соседнего государства – до 70% украинцев позитивно относились к российскому лидеру.

«Сейчас все обстоит с точностью до наоборот… Сейчас 90% украинцев, если можно так выразиться, «питают неприятие» к России и уж точно ненавидят президента Путина. Я предполагаю, что, так или иначе, они будут решительно сопротивляться любым попыткам лишить их суверенитета, лишить их независимости, лишить их правительства», – сказал Блинкен, добавив, что «демократия и независимость Украины восторжествуют» в любом случае.

Отвечая на вопрос журналиста NBC News о возможности того, что Россия перейдет к прямым угрозам странам НАТО, Блинкен предложил «прислушаться к словам, сказанным самим президентом Путиным».

«Он планировал [вторжение] все это время. Мы приложили все возможные усилия, чтобы удержать его, отговорить его от этого курса. Но ясно, что он планировал это в течение длительного времени, и это намного больше, чем [угроза странам] НАТО, – заявил госсекретарь. – Все дело в том, что он пытается вернуть Украину в свою орбиту; воссоздать, если возможно, что-то вроде советской империи, чтобы подчинить своей воле страны, граничащие [с Россией]».

В интервью Дэвиду Мьюру, ведущему программы ABC World News Tonight, Блинкен отметил, что новый раунд санкций, принятый США в координации с европейскими партнерами и союзниками, «будет иметь серьезные последствия для России».

«Теперь 10 крупнейших финансовых институтов, владеющих около 80% банковских активов России, не смогут совершать транзакции в долларах США и частично в евро. Мы отнимаем у России возможность привлекать деньги на международных рынках. Их способность импортировать технологии, необходимые для модернизации экономики, для использования в критически важных отраслях, таких как оборона, например, в аэрокосмической отрасли, – они этого тоже лишатся. И это будет иметь очень серьезные последствия», – подчеркнул госсекретарь.