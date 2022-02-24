Байден в четверг обращается к стране в связи с агрессией РФ против Украины

В распространенном ранее заявлении президент осудил вторжение российских войск в соседнюю страну, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в четверг обращается к американскому народу в связи с продолжающимся крупномасштабным вторжением российских войск в Украину.

Как уже сообщалось, президент объявит о введении дополнительных санкций против России в ответ на предпринятые ею агрессивные действия.

В распространенном ранее заявлении глава Белого дома осудил «неспровоцированное и имеющее оправдания нападение» России на Украину.

Заявление президента прозвучало после того, как российские войска нанесли удары по украинским городам, в том числе по Киеву.

Президент обвинил Владимира Путина в том, что тот преднамеренно выбрал войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания».

Тем временем лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выступил с заявлением по поводу российской агрессии против Украины.

«Осуществляемой Владимиром Путиным вторжение в Украину является безрассудным и злодейским. Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Украиной и возносят молитвы за его безопасность и стойкость. Действия Путина столкнутся с серьезными последствиями. Путин будет привлечен к ответственности за свои деяния», – говорится в документе.

В тот же день с заявлением по поводу российской агрессии выступила сенатор-демократ Дайан Файнстайн.



«Сегодня мир проснулся от тяжелых бомбардировок в Европе, подобных которым мы не видели со времен Второй мировой войны. Вторжение России в Украину – это неспровоцированное нападение, не имеющее оправдания, и все страны обязаны гарантировать, что Путин и его правительство столкнутся с серьезными последствиями», – подчеркивает Файнстайн.



«Путин должен понять, что такая агрессия не пройдет», – говорится далее в документе.



«Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с нашими союзниками по НАТО против любых дальнейших агрессивных (действий) России. Альянс прочен и сплочен. А правительство США проделало превосходную работу по сбору и распространению разведывательных данных о планах России, чтобы прояснить, что Россия с самого начала планировала это вторжение и сфабриковала предлоги для того, чтобы его начать. Я уверена, что разведсообщество продолжит эту жизненно важную работу», – заявила сенатор.



«Нет никаких сомнений в том, что действия Путина деструктивны и опасны и что они несут опасность того, что (эти события) могут перерасти в более широкую войну в Европе», – отмечает законодатель.