Госпогранслужба Украины: границу атаковали российские войска со стороны России и Беларуси

Пограничники Украины фиксируют работу диверсионно-разведывательных групп противника, пишет Тарас Бурноc из VOA.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, «около 5:00 (время местное) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», – говорится в сообщении 24 февраля на сайте Госпогранслужбы.

Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей

«Кроме того, атака происходит с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», – подчеркивается в информации.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника, говорится в сообщении. Относительно ранений среди пограничников в информации не уточняется.