Работу приостановили 12 аэропортов на юге России, Украина закрыла воздушное пространство

В Росавиации сообщили, что приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. В то же время Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов.

Росавиация перечислила города, где не работают аэропорты. По данным ведомства, южное воздушное пространство признано “небезопасным для гражданских воздушных судов и пассажиров”.

Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в указанные аэропорты. Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 3:45 2 марта, уточнили в ведомстве.

“Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники”, – говорилось в уведомлении, разосланном авиакомпаниям утром 24 февраля.

Ранее воздушное пространство для гражданских самолетов закрыла Украина. Об этом сообщают в пресс-службе “Украэроруха”.

“Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении.

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